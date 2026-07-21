Один із затриманих раніше притягувався до відповідальності

У Познані поліція затримала двох поляків, яких підозрюють у побитті 67-річного поляка, який у трамваї заступився за неповнолітнього українця, до якого чіплялися нападники. Про затримання повідомило радіо RMF, у вівторок, 21 липня.

У Польщі правоохоронці затримали 38-річного та 41-річного поляків, яких підозрюють у побитті 67-річного жителя Познані. Пенсіонер заступився за неповнолітнього українця, до якого в трамваї почали чіплятися двоє агресивних чоловіків.

Інцидент стався у п'ятницю, 17 липня, під час поїздки в трамваї з Дембця у напрямку мікрорайону Собеського у Познані. Двоє нетверезих чоловіків ображали неповнолітнього українця через національність, а коли хлопець виходив із вагона, один із них ударив українця по голові. Саме в цей момент 67-річний пасажир втрутився, намагаючись захистити підлітка, після чого нападники накинулися вже на нього.

Спершу на пенсіонера плюнули, далі один з нападників кілька разів ударив його кулаками та коліном в обличчя. Згодом до побиття приєднався і другий нападник. Після інциденту потерпілий звернувся до поліції та повідомив, що агресія була спрямована саме проти неповнолітнього українця.

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Як повідомив представник поліції Великопольського воєводства Лукаш Патерський, один із затриманих раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за загальнокримінальні та наркозлочини.