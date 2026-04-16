У Львові відбулося виїзне засідання комісії щодо колишнього палацу молоді «Романтик»
Новини Львова від ZAXID.NET за 16 квітня
У четвер, 16 квітня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Дискутували про розширення Сокільників. Робочій групі презентували альтернативу житловій забудові біля львівського аеропорту.
- Доля колишнього палацу молоді «Романтик». У Львові відбулося виїзне засідання комісії щодо будівлі.
- Суд відмовив Зінченку. Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон просив ще раз дослідити його телефон і зброю.
- Загальна освіта плюс фах. Місто активно реформує систему професійних коледжів.
