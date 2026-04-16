До робочої групи входять: посадовці ЛМР, представники ЛОВА, Львівської райради, аеропорту, депутати, голова Сокільницької ОТГ та інвестор

У четвер, 16 квітня, у Львівській міській раді відбулося чергове засідання робочої групи щодо розбудови Сокільників. Місто презентувало доопрацьовану концепцію, яка є альтернативою масштабній забудові житлом приаеродромної території. Представники Сокільників та інвестора на засідання не з’явилися.

За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, йдеться про понад 50 га землі, де пропонують розмістити транспортний вантажний термінал, логістичну та комерційну інфраструктури, а також створити буферний парк. Концепцію розробляли за участі міжнародних експертів. Також передбачене продовження злітно-посадкової смуги, облаштування нових транспортних розв’язок і навіть можливе створення тунелю в районі вул. Кульпарківської.

До робочої групи входять, окрім посадовців ЛМР, представники Львівської ОВА, Львівської райради, аеропорту, депутати й, звісно, голова Сокільницької ОТГ та інвестор, що має будівельні плани у цій громаді. Представлена концепція фактично отримала підтримку присутніх учасників робочої групи. Водночас представники Сокільницької громади та інвестора на засідання не з’явилися. У мерії наголошують: це питання має не лише місцеве, а й державне значення.

«Цю концепцію ми надіслали й Сокільницькій сільській раді, і військовій адміністрації, профільному міністерству, і прем'єр-міністерці України. Також міський голова скерував цю концепцію президенту. Ми вважаємо, що це питання такого найвищого державного рівня, це питання національної безпеки, це питання майбутнього післявоєнного економічного розвитку», – наголосив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

Тим часом тривають і судові суперечки. У провадженні є дві справи. Одна – за позовом державного підприємства «Аеропорт Львів» до Сокільницької сільради, міська рада долучена до цієї справи як третя сторона. Інша справа – за позовом самої міськради щодо скасування рішень Сокільників. Верховний Суд 9 квітня підтвердив право Львівської міської ради оскаржувати такі рішення, і тепер справу розглядатимуть по суті.

«Були сумніви стосовно того, чи Львівська міська рада взагалі може позиватися до іншого органу місцевого самоврядування, але Верховний суд нарешті таки поставив крапку в цій історії. І справа зараз перебуває на розгляді в Окружному адміністративному суді, судове засідання ще не призначене», – сказала директорка юридичного департаменту Львівської міськради Гелена Пайонкевич.

У міськраді наголошують: запропонована концепція може бути вигідною і для Сокільницької громади. Йдеться про створення до 10 тис. робочих місць та суттєве зростання надходжень до місцевого бюджету – орієнтовно понад пів млрд грн. Це, зокрема, дозволить розвивати інфраструктуру громади, будувати школи та покращувати якість життя мешканців.

Нагадаємо, у селі Сокільники біля Львова планують масштабне будівництво – територію громади хочуть розширити на 158 га, а впритул до злітної смуги Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького запроєктували п’ять житлових кварталів. Детальніше про те, хто може бути зацікавлений у будівництві житла біля аеропорту та хто активно скуповує приватні ділянки біля злітної смуги аеропорту, ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Це буде не село, а райцентр на межі Львова». Зокрема, щонайменше близько 20 га землі зосереджені в руках членів партії «Варта» Юлії та Романа Городечних та їхньої компанії «Сокіл-Л», серед співвласників якої відомий івано-франківський забудовник Blago.