Актор Педро Паскаль подав до суду проти чилійського виробника алкоголю «Педро Піскаль» (Pedro Piscal) через схожість назви бренду з його іменем. Про це пише Guardian.

Торгову марку Pedro Piscal у 2023 році зареєстрував підприємець Давид Еррера. Бренд виробляє піско – міцний алкогольний напій з винограду сорту мускат. Виробник запевняє, що назва бренду походить від сорту винограду Педро Хіменес та коктейлю piscola – піско з кока-колою.

«Ми спробували кілька назв, і “Педро Піскаль” прижилася. Потім ми планували поїздку в регіон Піско, коли раптом почали отримувати листи від адвокатів з різкими формулюваннями. Я, звичайна людина, отримую листи від суперзірки кіно? Це мене трохи налякало», – розповів підприємець.

Давид Еррера додав, що бренд ніде не використовує фото актора. Однак юристи Педро Паскаля наполягають передати актору права на торгівельну марку через схожість з його іменем. Рішення у цій справі суд може ухвалити до кінця року.