2 квітня улюбленцю публіки та секс-символу Голлівуду Педро Паскалю виповнюється 50 років. Актор народився в Чилі, але через військову диктатуру Піночета його родина спочатку отримала політичний притулок у Данії, а потім перебралася до США. Зніматися Паскаль почав ще в дев'яностих, але справжня слава прийшла до нього у 2014 році, коли на екрани вийшов четвертий сезон «Гри престолів», де він став принцем Оберіном Мартеллом. Після цього кар'єра Паскаля стрімко розвивалась.

«Гра престолів»

З нагоди ювілею пригадаємо його найяскравіші образи.

«Нарко»

Narcos, 2015, серіал

У центрі сюжету перших двох сезонів ‒ історія життя наркобарона Пабло Ескобара та його Медельїнського картелю. Третій присвячено боротьбі УБН з картелем Калі. Сезони складаються з 10 епізодів кожний. Саме Ескобара і грає Паскаль. І це одна з найкращих ролей у його кар’єрі.

«Велика стіна»

The Great Wall, 2016, режисер – Чжан Імоу, у головних ролях Метт Деймон, Цзін Тянь, Віллем Дефо, Педро Паскаль

Трилер «Велика стіна» режисера Чжана Імоу розповість про те, що стало причиною для Китаю зайнятися будівництвом унікальної споруди. Європейці вирушили на Схід, щоб відшукати та привезти до Європи порох. Дорогою вони зустріли містичних істот. Після цієї зустрічі вижили лише двоє. І один з них – герой Паскаля. Актор втілив образ найманця на ім’я Перо Товар.

«Перспектива»

Prospect , 2018, режисери – Крістофер Колдуелл, Зік Ерл, у головних ролях – Софі Тетчер, Педро Паскаль

Дія фільму розгортається на віддаленій планеті. Щоб вижити у незнайомому місці, юна Сі змушена об’єднатися з незнайомцем Езрою, якого і грає Паскаль. Проте усе не просто: Езра вбив батька Сі.

«Нестерпний тягар величезного таланту»

The Unbearable Weight of Massive Talent, 2022, режисер – Том Гормікен, у головних ролях – Ніколас Кейдж, Педро Паскаль, Тіффані Хеддіш

Головний герой фільму ‒ актор Ніколас Кейдж, в житті якого криза: він загруз у боргах, з ним не розмовляє дочка, його версія з 90-х років з'являється до нього і лає за втрачені можливості. За мільйон доларів Кейдж погоджується прийти на день народження до мільярдера-мексиканця Хаві Гутьєрреса (саме його і грає Паскаль), але з цього для нього починаються ще серйозніші проблеми.

«Дивний спосіб життя»

Extraña forma de vida. 2023, режисер – Педро Альмодовар, у головних ролях – Педро Паскаль та Ітан Гоук

Про короткометражку, може, і не варто було б згадувати, якби не яскрава та незвична роль Паскаля. Вестерн про двох колишніх коханців став другим англомовним фільмом Педро Альмодовара. Ковбой Сільва (Педро Паскаль) вперше за чверть століття вирішує заїхати в місто, щоб побачитися з шерифом Джейком (Ітан Гоук). Вони колись давно провели два пристрасні місяці у Мексиці. Однак Сільва приїжджає не через романтичні причини: його сина звинувачують у вбивстві.

Альмодовар створює, з одного боку, справжній вестерн з пострілами, драматичними подіями, злодіями та героями. З другого боку, ця картина сприймається скоріше як пародія, як забавка метра, що завжди вмів майстерно поєднати трагічне та смішне.

«Останні з нас»

The Last of Us, серіал

Сюжет будується довкола двох персонажів, які змушені об'єднатися, щоб спільними зусиллями виживати на теренах зруйнованих Сполучених Штатів. Проєкт ґрунтується на знаменитій грі для консолей The Last of Us. Паскаль зіграв видатного майстра виживання Джоела. Об'єднавшись проти суворої реальності цього світу, герої стикаються з жорстокими монстрами, що заполонили наш світ, і не менш жорстокими людьми, які готові на все.

Перший сезон «Останні з нас» отримав вісім премій «Еммі» та був номінований на «Золотий глобус». Крім того, Паскаль був нагороджений SAG за найкращу чоловічу роль у драматичному серіалі. Другий сезон серіалу стартує 13 квітня 2025 року.

«Гладіатор ІІ»

Gladiator II , 2024, режисер – Рідлі Скотт, у головних ролях – Пол Мескал, Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Конні Нільсен, на головному фото

Сиквел «Гладіатора» не є великою творчою удачею, проте є в нього і щось хороше. Зокрема, Педро Паскаль у ролі генерала Марка Акація. Він виступає проти жорстоких імператорів та опиняється в тюрмі, а згодом і на арені, де бере участь у гладіаторських боях. І це в нього виходить добре.