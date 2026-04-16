Знищені та пошкоджені через атаку РФ авто у Києві

Унаслідок російського масованого удару по Києву уночі 16 квітня постраждало підприємство автомобільної компанії «Укравто Груп». У компанії повідомили про двох загиблих через ворожий удар співробітників.

«Будівля автоцентру значно пошкоджена та, на жаль, тимчасово не працює. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб подбати про працівників та клієнтів й відновити роботу нашого автоцентру», – додала пресслужба компанії.

Водночас місцеві телеграм-канали оприлюднили фото та відео, на яких видно, що від ракетного удару постраждали автосалони Mercedes-Benz, Kia, Ducati на проспекті Степана Бандери, і згоріли автомобілі на стоянці. За неофіційними даними, знищено до 60 автомобілів.

Зазначимо, компанія «Укравто Груп» працює на українському ринку з 1969 року. Вона займається виробництвом, імпортом та продажем автомобілів, а також надає послуги сервісу, страхування та логістики. «Укравто Груп» є офіційним дилером і генеральним імпортером таких світових брендів, як Mercedes-Benz, Ducati, KIA, Maserati, Chery, Geely, Toyota та низки інших марок.

Компанія «Укравто Груп» налічує понад 40 автоцентрів у 25 містах. До її складу входять також Запорізький автомобільний завод (ЗАЗ) сервісні центри «Укравто.Сервіс» з понад 50 точками й мережа АЗК Grand Petrol, пише Forbes Ukraine.

Нагадаємо, уночі та вранці 16 квітня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні й крилаті ракети та ударні безпілотники. Унаслідок ворожої атаки відомо про 16 загиблих у Києві, Дніпрі та Одесі.