В Ужгороді виділили понад 20 млн грн на ремонт укриттів у будинках
У найближчі п'ять років на цивільний захист в місті планують витратити понад 33 млн грн
До теми
Депутати Ужгородської міської ради затвердили програму цивільного захисту на комунальних об’єктах та житловому фонді на 2026–2030 роки. Рішення ухвалили під час сесії у четвер, 16 квітня.
У найближчі 5 років на цивільний захист в Ужгороді планують витратити 33,5 млн грн. Серед запланованих видатків міського бюджету:
- оснащення сучасними системами протипожежного захисту об’єктів КП «Водоканал» (7,2 млн грн);
- утилізацію небезпечних та радіоактивних відходів, виявлених в межах міста (1,45 млн грн);
- капремонт захисних споруд комунальної власності – укриття на вул. Митній, Станційній, Одеській та Мартина (3,9 млн грн);
- капремонт підвалів багатоквартирних будинків, включених до переліку найпростіших укриттів, які обслуговують управлінські компанії та в яких діють ОСББ, ЖБК (20,7 млн грн).
Упродовж 2026 року на реалізацію програми цивільного захисту в Ужгороді спрямують 13,5 млн грн.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter