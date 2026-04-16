Депутати Ужгородської міської ради затвердили програму цивільного захисту на комунальних об’єктах та житловому фонді на 2026–2030 роки. Рішення ухвалили під час сесії у четвер, 16 квітня.

У найближчі 5 років на цивільний захист в Ужгороді планують витратити 33,5 млн грн. Серед запланованих видатків міського бюджету:

оснащення сучасними системами протипожежного захисту об’єктів КП «Водоканал» (7,2 млн грн);

утилізацію небезпечних та радіоактивних відходів, виявлених в межах міста (1,45 млн грн);

капремонт захисних споруд комунальної власності – укриття на вул. Митній, Станційній, Одеській та Мартина (3,9 млн грн);

капремонт підвалів багатоквартирних будинків, включених до переліку найпростіших укриттів, які обслуговують управлінські компанії та в яких діють ОСББ, ЖБК (20,7 млн грн).

Упродовж 2026 року на реалізацію програми цивільного захисту в Ужгороді спрямують 13,5 млн грн.