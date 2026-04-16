Миколаївський районний суд Львівської області визнав винним у недостовірному декларуванні депутата Розвадівської сільської ради Андрія Оленича, який у деклараціях за 2023 та 2024 роки не вказав майна на понад 1 млн грн в кожній. Суд оштрафував його на 25,5 тис. грн, повідомляє пресслужба НАЗК.

Як вказано в матеріалах справи, у двох деклараціях депутат не вказав дані про дві ділянки, житловий будинок на 228,7 м² та два автобуси БАЗ і SETRA, які за даними реєстру нерухомості були в його власності.

У суді Андрій Оленич погодився зі складеними на нього адмінпротоколами. Суд визнав його винним за ч. 4 ст. 176-2 КУпАП та призначив сукупно 25,5 тис. грн штрафу. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Андрій Оленич став депутатом Розвадівської сільської ради у листопаді 2021 року.