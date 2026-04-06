Родина нардепа Андрія Кота їздить на орендованих у наближених агрофірм легковиках

Народний депутат зі Львівщини (126-й округ) Андрій Кіт вказав новий кросовер Mercedes-Benz GLE 450d у декларації за 2025 рік. Автомобілем, ринкова вартість якого в Україні сягає 5 млн грн, торік почала користуватися дружина парламентаря. Жінка орендувала цей дорогий кросовер у сільськогосподарської фірми свекра, тобто батька Андрія Кота.

Як йдеться в декларації, дружина нардепа у вересні 2025 року орендувала у приватного підприємства «Агрофірма «Лугове» автомобіль Mercedes-Benz GLE 450d. Це преміум-кросовер 2025 модельного року. «Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,9 секунди, а максимальна швидкість становить 250 км/год», – йдеться в презентації цих автомобілів.

Цей Mercedes-Benz GLE 450d агрофірма оформила на себе торік у серпні, вказано в профілі ПП на платформі Vkursi. Вартість авто не зазначена, проте на спеціалізованих сайтах ціна аналогічного транспорту становить близько 5 млн грн (наприклад тут і тут). Двигун – 2,9 л. В описі вказано, що торгівельна організація привезла цей кросовер з-за кордону для продажу, він новий і не був у використанні.

Засновником і бенефіціаром ПП «Агрофірма вказаний батько парламентаря Богдан Кіт. Фактично дружина нардепа їздить на позашляховику, який їй в оренду дала фірма свекра. Торік «Агрофірма «Лугове» отримала 86,75 млн чистого доходу.

Загалом родина нардепа полюбляє дорогі автомобілі Mercedes-Benz. Від 2023 року Андрій Кіт користується преміум-кросовером Mercedes-Benz GLE 400 (2022 року випуску). Його нардеп також орендує у агрофірми батька. Ринкова вартість такої машини нині – близько 2,7 млн грн.

Машина Андрія Кота поблизу Верховної Ради у 2023 році, скріншот відео Bihus.Info

Дружина Марія Кіт також з 2023 року їздить на орендованому Mercedes-Benz GLE 400 (2021 року випуску). На сайтах з продажу авто вартість такої машини коливається від 2,7 млн грн до 3,2 млн грн. Цей транспорт жінці «позичило» ТзОВ «Імені Маркіяна Шашкевича» із Золочівського району. Власником підприємства є золочівський аграрій Сергій Курпіта, йдеться на платформі YouControl. Раніше фірма належала родині нардепа Кота.

Власного авто народний депутат не має вже кілька років. У деклараціях як за минулі роки, так й за 2025 рік, парламентар зазначив лише мотоцикл «Ява» 1974 року випуску як належний йому транспорт.

Андрій Кіт та його родина задекларували понад 18,5 млн грн доходу за 2025 рік. Це – заробітна платня парламентаря (брутто), дохід Марії Кіт як фізичної особи-підприємця, дивіденди від підконтрольних родині аграрних компаній «Щуровичі Агро» та «Галич Екофрукт», виплати за соціальною програмою «Пакунок школяра» та інше.

Нагадаємо, Андрій Кіт – народний депутат VIII (фракція БПП) та IX скликань (група «Довіра). Двічі обирався в окрузі № 126 (район Стрия, Моршина, Нового Роздолу та Жидачева) як мажоритарник. Спостерігачі звинувачували політика у гречкосійстві під час виборчих кампаній, а також кнопкодавстві у парламенті.

У 2010 році обрався депутатом Львівської облради від партії «Сильна Україна».

До політичної кар’єри Андрій Кіт тривалий час очолював різні аграрні підприємства.