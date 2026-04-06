Народним депутатом Ігоря Василіва обрали в 2019 році

Народний депутат від партії «Слуга народу» Ігор Василів з Тернопільщини оприлюднив декларацію про доходи за 2025 рік. Торік депутат продав автомобіль Audi Q8 2019 року та придбав Land Rover Defender 2022 року. Автівку йому продала дружина відомого бізнесмена з Тернополя Юрія Ханіна. У Верховній Раді нардеп заробив 724 тис. грн.

Ігор Василів також задекларував 7 об’єктів нерухомості. З 2020 року він володіє житловим будинком площею понад 135 м2 і земельною ділянкою площею 166 м2 у селі Байківці біля Тернополя. Його дружина з 2020 року має дві квартири в Києві – 84 та 40 м2. Також в декларації вказана ще одна квартира, в якій проживає подружжя, однак належить вона Олександру Федоренку.

Нардеп задекларував чотири автомобілі. Три авто має у власності його дружина Марія Сметаніна: DAF 95 XF 430 1998 року випуску, Fiat Ducato 1994 року випуску, MAN 19.403 FLT 1998 року випуску. У декларації за 2024 рік нардеп вказував, що має авто Audi Q8 2019 року випуску. У жовтні 2025-го Ігор Василів за 1,7 млн грн продав це авто активісту, депутату Тернопільської міськради Івану Ковалику. Про це йдеться у декларації про суттєві зміни у майновому стані. Через місяць після продажу нардеп придбав новіше авто – Land Rover Defender 2022 року за майже 2,3 млн грн. У декларації вказано, що попередньою власницею автомобіля була Аліна Ханіна. Це дружина відомого тернопільського бізнесмена Юрія Ханіна, який є співвласником групи компанії «Техно-Буд-Центр».

За 2025 рік Ігор Василів отримав 724 тис. грн зарплати у Верховній Раді. Його дружина отримала понад 170 тис. грн зарплати та майже 722 тис. грн доходу від підприємницької діяльності.

Нардеп тримає 41,5 тис. євро та 16 тис. доларів готівкою. На банківських рахунках має 400 тис. грн. Його дружина має 1,4 млн грн, 5670 євро та 3400 доларів готівкою, а також 10 тис. грн на банківських рахунках. Торік вона позичила понад 1,35 млн грн.

За інформацією руху «Чесно», Ігоря Василіва обрали в 2019 році народним депутатом 9 скликання по 164 округу (Тернопільська область) від партії «Слуга народу». Він є членом однойменної фракції та входить до Комітету з питань транспорту та інфраструктури ВРУ. З 2014 року – співзасновник волонтерського логістичного Центру допомоги бійцям АТО у Тернополі та голова Тернопільського обласного осередку ВО «Автомайдан». Співзасновник ГО «Інформаційне агентство “Терміново”» та ГО «Автомайдан Галичина». Закінчив Тернопільський технічний університет ім. Пулюя за спеціальністю «інженер-електрик».