Усі шість винищувачів F-16 залишаються на ремонті в Бельгії

Усі шість винищувачів F-16, які Норвегія обіцяла передати Україні, наразі не готові до використання і залишаються на ремонті в Бельгії. Про це у середу, 8 квітня, повідомило видання NRK із посиланням на міністра оборони країни Торе О. Сандвіка.

За наявною інформацією, жоден із літаків не перебуває у бойовій готовності. Два F-16 раніше використовували для навчання українських пілотів у Данії, але вже понад рік вони проходять технічне обслуговування в бельгійській компанії Sabena. Ще чотири літаки не змогли вилетіти самостійно. У квітні 2025 року їх транспортували з норвезького Буде у розібраному стані – у контейнерах. Наразі вони також перебувають на ремонті в Sabena.

За словами радника Повітряних сил України, для відновлення чотирьох літаків бракує близько сотні деталей. Якщо роботи розпочати негайно, на їх складання може знадобитися близько року. Серед причин затримки називають обмежені можливості ремонтної бази Sabena.

Водночас журналісти з’ясували, що 32 норвезькі F-16 у кращому технічному стані раніше продали Румунії. Україні ж передали літаки, які потребують значно більшого обсягу відновлювальних робіт.

У Повітряних силах України зазначають, що ці винищувачі могли б суттєво посилити захист країни взимку – зокрема допомогти ефективніше збивати російські ракети та дрони.

Ситуацію розкритикували і в самій Норвегії. Голова парламентського комітету з оборони Петер Фреліх назвав її скандальною, наголосивши, що суспільство очікувало побачити ці літаки в небі над Україною.

Міністр оборони Сандвік водночас підкреслив, що право власності на всі шість винищувачів уже передали Україні у 2024–2025 роках, а рішення щодо черговості ремонту ухвалюється українською стороною разом із партнерами.

Нагадаємо, Норвегія мала завершити передачу всіх обіцяних F-16 до кінця 2025 року.

Україна також за два роки так і не отримала жодного з 30 винищувачів F-16, які раніше пообіцяла передати Бельгія.