Кількість переданих винищувачів від Норвегії не називають з міркувань безпеки

До кінця 2025 року в Україну надійдуть всі обіцяні Норвегією американські винищувачі F-16. Про це повідомив в інтерв’ю NRK міністр оборони Норвегії Туре Сандвік.

За словами міністра, частину винищувачів вже передали Україні. Решту очікують доставити до кінця 2025 року.

«Передання норвезьких винищувачів F-16 йде за планом, але заради оперативної безпеки України й у межах діалогу з Україною ми не хочемо розголошувати, скільки саме норвезьких літаків було передано», – повідомив Туре Сандвік.

Нагадаємо, у липні 2024 Норвегія повідомила, що передасть Україні перші шість винищувачів F-1. Скільки норвезьких літаків перебуває в Україні станом на травень 2025 року, невідомо.

Зазначимо, у березні 2025 року Норвегія ухвалила рішення вдвічі збільшити витрати на допомогу Україні у 2025 році – так, у 2025 році країна планує витратити 7,8 млрд доларів на підтримку України.

19 березня стало відомо, що Україна отримала від країн-партнерів нову партію винищувачів американського виробництва F-16. Вже у квітні головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі анонсував передачу Україні додаткових винищувачів F-16.

Проте в поставках також відбуваються затримки – Бельгія щонайменше рік не зможе передати Україні F-16 через те, що не отримала вчасно літаки F-35 від США для їхньої заміни.

Скільки літаків F-16 буде в України

За даними The War Zone, європейські партнери України обіцяли поставити Києву близько 85 винищувачів F-16. Найбільше літаків – 24 – погодили передати Україні Нідерланди. Ще 19 винищувачів мала передати Данія та 12 – Норвегія (ця ж країна надасть ще 10, які будуть використані для запчастин). Тоді як Бельгія заявила, що поставить 30 літаків. Варто зазначити, що принаймні частина цих літаків не відправляється в Україну, а використовується для підготовки українських пілотів, зокрема в Європейському навчальному центрі F-16 (EFTC) в Румунії.