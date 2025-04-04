Здебільшого F-16 для України передавали північноєвропейські країни

Партнери уже готують до передачі додаткові винищувачі F-16 для України, союзники продовжують навчання українських пілотів. Про це у четвер, 3 квітня, повідомив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі.

Він відзначив, що в України вже є кілька F-16, які передали партнери й для управління винищувачами були підготовлені кілька українських пілотів.

«Є більше F-16, які готуються до розгортання. Є ще більше пілотів, які проходять підготовку», – повідомив Каволі.

Проте він не зазначив, скільки бортів можуть передати, уточнивши, що точні цифри можуть розкрити під час закритого засідання. Каволі також наголосив, що жоден із цих винищувачів не передавали зі США.

«Жоден із F-16 не був зі США. Здебільшого вони були з північноєвропейських країн – Нідерландів, Данії», – додав генерал.

Нагадаємо, про першу партію винищувачів F-16, які погодилися надати країни-партнери, в Україні помітили на початку серпня 2024 року, а офіційно про їхню передачу повідомили Нідерланди у жовтні. Другу партію літаків передала Данія у грудні того ж року.

19 березня стало відомо, що Україна отримала від країн-партнерів нову партію винищувачів американського виробництва F-16.

Проте в поставках також відбуваються затримки – Бельгія щонайменше рік не зможе передати Україні F-16 через те, що не отримала вчасно літаки F-35 від США для їхньої заміни.