Незабаром вони виконуватимуть бойові завдання

Нідерланди передали Україні ще одну партію винищувачів F-16 й незабаром вони виконуватимуть бойові завдання. Про це у четвер, 6 лютого, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

«Повітряні сили Збройних сил України отримали довгоочікуване підсилення – перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Королівства Нідерландів. Ці сучасні бойові машини вже в Україні і незабаром приступлять до виконання бойових завдань, посилюючи нашу оборону та здатність ефективно протистояти російській агресії», – написав він.

Міністр відзначив, що підтримка Нідерландів – це ще один вагомий крок, що наближає Україну до перемоги та забезпечує надійний захист міст і громадян.

«Ми продовжуємо системну роботу разом із партнерами, щоб сучасної бойової авіації в Україні ставало більше», – додав Умєров.

Першу партію винищувачів F-16 Нідерланди передали Україні 6 жовтня 2024 року.

Також у четвер, 6 лютого, до України прибули перші винищувачі Mirage 2000-5 від Франції.