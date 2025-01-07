Пілота зустрічали оплесками та оваціями на аеродромі

Вранці 13 грудня 2024 року росіяни масовано атакували Україну, запустивши майже 200 безпілотників, балістичні ракети, а також 94 крилатих ракет. Того дня вперше в історії у протиповітряному бою винищувач F-16 збив 6 крилатих ракет, дві з них – авіаційною гарматою. Про це розповіли у вівторок, 7 січня, Повітряні сили ЗСУ.

«За результатами об’єктивного контролю маємо стовідсоткове підтвердження факту, що вперше в історії у протиповітряному бою американський винищувач F-16 збиває шість крилатих ракет, дві з них – авіаційною гарматою. І робить це – українець», – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили зазначають, що F-16, які використовують українські пілоти, мають лише чотири авіаційні ракети класу «повітря-повітря», зокрема, середнього та ближнього радіуса дії.

Відтак 13 грудня під час бойового вильоту український пілот побачив групу крилатих ракет та знищив дві з них ракетами із більшою дальністю. Потім йому довелося зблизитися до близько двох миль, аби застосувати ракети меншого радіусу, й успішно знищити ще дві цілі. Згодом на його курс вийшла ще одна ворожа ціль, яка рухалася у напрямку Києва. Пілот доповів «на землю» про готовність працювати, але з озброєння на F-16 залишилася лише скорострільна авіаційна гармата.

«Я розумів, що шансів поцілити у ракету, що летить зі швидкістю 650 км+ небагато. Спершу треба знайти її в небі вирівнятись по висоті і з відстані не більше як 500 метрів вести вогонь на випередження. Та й підлітати ближче вкрай небезпечно – у разі детонації бойової частини в 450 кг є великий ризик для літака, щонайменше влетіти у хмару уламків», – розповів пілот.

Збивати повітряні цілі авіаційною гарматою у США пілоти вчилися лише на тренажерах.

«Зробив усе, як вчили інструктори в США, як відпрацьовував на тренажері. Кілька черг із гармати – і вибух, потім ще один! Повторна детонація подумав я, – але, як виявилось за результатами об’єктивного контролю – ракет було дві», – додав пілот.

У Повітряних силах розповіли, що пілота зустрічали оплесками та оваціями на аеродромі. А американці були «приємно здивовані».

Нагадаємо, у вівторок, 31 грудня, повідомляли, що військовослужбовці секретного підрозділу вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням. Тоді у ГУР писали про один знищений гелікоптер.

2 січня розвідники уточнили, що дрони Magura V5 знищили два гелікоптери росіян у Чорному морі. 6 січня розвідники розповіли деталі збиття російських вертольотів.