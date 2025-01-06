Під час удару російський екіпаж навіть не зрозумів, що відбулось

Розвідники спецпідрозділу Group 13 поділилися деталями повітряного бою, який відбувся 31 грудня у Чорному морі. Того дня українським військовим вдалося збити два гелікоптери росіян та ще один пошкодити. Як розповів командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України Group 13 із позивним «Тринадцятий», у розвідників не стояла задача, як зазвичай, ховатись від авіації, бійці йшли полювати на повітряні цілі.

«У цій операції у нас не стояла задача, як зазвичай, ховатись від авіації. Ми йшли конкретно полювати на повітряні цілі. Ми були сповнені натхнення для зустрічі з противником. Нас засікли. Ми почали працювати. Максимум, який ми мали суто біля нас – це три гвинтокрили в один момент, незважаючи ще на Су, які там літали», – розповів військовий.

Представник ГУР зазначив, що першим же ударом операторам Group 13 вдалось уразити ворожий гелікоптер. За його словами, у той момент російський екіпаж навіть не зрозумів, що відбулось.

«Уже потім після певного часу надійшло підтвердження про ураження другого. В сумі ми маємо два знищених та один пошкоджений гелікоптер», – додав розвідника.

Нагадаємо, у вівторок, 31 грудня, повідомляли, що військовослужбовці секретного підрозділу вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням. Тоді у ГУР писали про один знищений гелікоптер.

2 січня розвідники уточнили, що дрони Magura V5 знищили два гелікоптери росіян у Чорному морі.