Розвідники розповіли деталі збиття російських вертольотів над Чорним морем
Операторам Group 13 вдалося уразити ворожий гелікоптер першим же ударом
Розвідники спецпідрозділу Group 13 поділилися деталями повітряного бою, який відбувся 31 грудня у Чорному морі. Того дня українським військовим вдалося збити два гелікоптери росіян та ще один пошкодити. Як розповів командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України Group 13 із позивним «Тринадцятий», у розвідників не стояла задача, як зазвичай, ховатись від авіації, бійці йшли полювати на повітряні цілі.
«У цій операції у нас не стояла задача, як зазвичай, ховатись від авіації. Ми йшли конкретно полювати на повітряні цілі. Ми були сповнені натхнення для зустрічі з противником. Нас засікли. Ми почали працювати. Максимум, який ми мали суто біля нас – це три гвинтокрили в один момент, незважаючи ще на Су, які там літали», – розповів військовий.
Представник ГУР зазначив, що першим же ударом операторам Group 13 вдалось уразити ворожий гелікоптер. За його словами, у той момент російський екіпаж навіть не зрозумів, що відбулось.
«Уже потім після певного часу надійшло підтвердження про ураження другого. В сумі ми маємо два знищених та один пошкоджений гелікоптер», – додав розвідника.
Нагадаємо, у вівторок, 31 грудня, повідомляли, що військовослужбовці секретного підрозділу вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням. Тоді у ГУР писали про один знищений гелікоптер.
2 січня розвідники уточнили, що дрони Magura V5 знищили два гелікоптери росіян у Чорному морі.