Норвегія планує передати Україні шість винищувачів F-16 до кінця 2024 року

З 2025 року Збройні сили Норвегії братимуть участь у навчанні українських пілотів на винищувачах F-16 у Португалії. Про це повідомили на сайті норвезького Міністерства оборони в п’ятницю, 13 грудня.

За словами міністра оборони країни Бйорна Арілда Грама, норвезький уряд продовжить фінансувати підготовку українських пілотів та наземного екіпажу у 2025 році. На початку року норвезькі інструктори припинять підготовку пілотів F-16 у Данії та перенесуть навчання до Португалії.

У норвезькому оборонному відомстві розповіли, що з осені 2023 року Норвегія надає літаки та інструкторів для підготовки українських пілотів F-16 у Данії. Ці навчання є частиною внеску Норвегії до Коаліції з протиповітряної оборони, учасники якої допомагають розвивати українські військово-повітряні сили.

«Я дуже пишаюся зусиллями норвезького персоналу, які він докладає для забезпечення найкращої підготовки українських пілотів-винищувачів, технічного і наземного персоналу. Зараз Португалія перебирає естафету від Данії, хоча і на коротший період», – сказав Грам.

Міністр пояснив, що майбутнє місце навчання українських пілотів винищувачів F-16 у Європі обиратиме Коаліція протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у липні Норвегія повідомила, що передасть Україні шість винищувачів F-16. Перші з них передадуть вже цього року. Ще одна союзниця України – Данія планує поставити українським захисникам загалом 19 літаків цього типу. Другу партію винищувачів Україна отримала на початку грудня.

До слова, норвезькі винищувачі F-16 були виведені з експлуатації у січні 2022 року. У листопаді того ж року Румунія та Норвегія підписали угоду вартістю 388 млн євро на продаж 32 винищувачів. Наразі на озброєнні Військово-повітряних сил Норвегії є багатоцільові винищувачі п'ятого покоління F-35.