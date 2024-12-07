Заплановано, що Данія передасть Україні винищувачі F-16 трьома партіями

Друга партія винищувачів F-16 від Данії вже надійшла в Україну. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в Telegram 7 грудня.

Президент розповів, що передані Данією літаки з першої партії вже збивають російські ракети, рятуючи людей та інфраструктуру. Глава держави не назвав точної дати нової передачі та кількості винищувачів, але зазначив, що зараз повітряний щит України посилений додатково.

«Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор», – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у вересні міністр оборони Данії Тролс Лунд Поульсен заявив, що до кінця 2024 року Україна отримає ще одну партію винищувачів F-16 від його країни. Відомо, що першу партію літаків доставили у серпні.

У листопаді прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що до першої партії ввійшло шість багатоцільових винищувачів F-16 для України. Загалом Данія планує поставити українським захисникам 19 літаків цього типу.