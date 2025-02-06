Україні передали найновішу модифікацію Mirage 2000-5, яку розробили на початку 1990-х років

У четвер, 6 лютого, до України прибули перші винищувачі Mirage 2000-5 від Франції. Вони допомагатимуть захищати українське небо. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

«6 червня 2024 року, Еммануель Макрон оголосив про поставку в Україну французьких винищувачів Mirage 2000. Перші з них прибули в Україну сьогодні», – йдеться у повідомленні.

Він не уточнив, яка кількість літаків прибула до України, проте французькі ЗМІ у жовтні 2024 року неофіційно дізналися, що до першої партії увійдуть три винищувачі.

Також додому повернулися українські пілоти, які проходили кількамісячне навчання на цих літаках. Тепер вони братимуть участь у захисті українського неба.

Зазначимо, що Mirage 2000 – це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений французькою компанією Dassault Aviation. Він є основним бойовим літаком ВПС Франції. Винищувачі є також на озброєнні Греції, Єгипту, ОАЕ, Індію, Перу та Тайваню.

Mirage 2000 має високу маневреність, він оснащений сучасною авіонікою, потужним бортовим радаром і може нести широкий спектр озброєння, включаючи керовані ракети «повітря-повітря» та «повітря-земля».

Україні передали найновішу модифікацію Mirage 2000-5, яку розробили на початку 1990-х років. Головною його відмінністю стала нова радіолокаційна система із дальністю виявлення типової цілі у 130 км, а також можливість одночасно супроводжувати вісім цілей та обстрілювати чотири з них.

Раніше Франція обіцяла передати Україні винищувачі Mirage 2000 на початку 2025 року.