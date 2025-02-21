Україна на рік пізніше почне отримувати винищувачі F-16 від Бельгії

Бельгія не зможе вчасно передати Україні першу партію винищувачів F-16. Це пов’язано з тим, що США затримують постачання літаків F-35, якими Бельгія планувала замінити F-16. Про це повідомив начальник бельгійського Генерального штабу Фредерік Вансіна, передає «Мілітарний».

«Передача перших із 30 літаків F-16 Україні від Бельгії відкладається щонайменше на рік – до кінця 2025 року», – цитує Мілітарний Фредеріка Вансіна.

Бельгія уклала контракт на постачання американських винищувачів нового покоління F-35 для своїх Повітряних сил ще у 2018 році, поставки перших літаків були заплановані на 2023 рік. Однак за цей час у межах контракту було поставлено лише один літак, на якому бельгійські льотчики проходять підготовку на базі у США.

У 2024 році Бельгія увійшла разом з Нідерландами, Данією та Норвегією у авіаційну коаліцію. Спочатку країна допомагала тільки навчанням пілотів та надавала матеріально-технічні засоби. Однак згодом заявила про готовність передати Україні й літаки. Бельгія планувала розпочати передачу Україні своїх винищувачів F-16 у 2025 році. Загалом країна обіцяла поставити 30 літаків до 2028 року.

Винищувачі F-16 в Україні

4 серпня Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала першу партію винищувачі F-16 в Україні, які вже виконують бойові завдання. 7 грудня Володимир Зеленський повідомив, що в Україну прибула друга партія літаків цього типу, які передала Данія. Загалом, за даними Bloomberg, до кінця 2024 року мала отримати Україна 20 винищувачів F-16.

6 лютого 2025 року міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Нідерланди передали Україні ще одну партію винищувачів F-16 й незабаром вони виконуватимуть бойові завдання. Того ж дня стало відомо, що до України прибули перші винищувачі Mirage 2000-5 від Франції.