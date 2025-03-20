Скільки саме винищувачів цього типу є на озброєнні в Україні, наразі невідомо

Україна отримала від країн-партнерів нову партію винищувачів американського виробництва F-16. Про це ввечері середи, 19 березня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Під час онлайн-пресконференції Володимир Зеленський прокоментував заяви російських воєнкорів та пропагандистів нібито про збиття українського винищувача F-16. Він спростував цю інформацію та повідомив, що американських винищувачів в Україні стало більше.

«Росіяни набрехали, що збили F-16. Брехня. F-16 ніхто не збив. А ось кілька літаків прилетіли в Україну», – сказав Володимир Зеленський.

Скільки саме винищувачів прибули, а також яка країна їх передала, президент не уточнив. Зазначимо, раніше передачу таких літаків погодили Нідерланди, Бельгія, Данія та Норвегія.

Нагадаємо, про першу партію винищувачів F-16, які погодилися надати країни-партнери, в Україні помітили на початку серпня 2024 року, а офіційно про їхню передачу повідомили Нідерланди у жовтні. Другу партію літаків передала Данія у грудні того ж року.

6 лютого 2025 року міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Нідерланди передали Україні ще одну партію винищувачів F-16 й незабаром вони виконуватимуть бойові завдання. Того ж дня стало відомо, що до України прибули перші винищувачі Mirage 2000-5 від Франції.

Загалом країни, які зобов’язалися підтримати Україну винищувачами F-16, погодили виділення приблизно 80 одиниць. Скільки наразі перебуває на озброєнні України, невідомо.

Зазначимо, що в поставках американських винищувачів відбуваються затримки – зокрема, Бельгія щонайменше рік не зможе передати Україні F-16 через те, що не отримала вчасно літаки F-35 від США для їхньої заміни.