Норвегія у 2025 році спрямує майже 8 млрд доларів на допомогу Україні

У четвер, 6 березня, парламент Норвегії ухвалив рішення вдвічі збільшити витрати на допомогу Україні у 2025 році. Планується, що протягом року Норвегія спрямує 7,8 млрд доларів на допомогу. Про це повідомили інформаційна агенція Reuters та NRK з посиланням на прем’єр-міністра Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Раніше на підтримку України у 2025 році Норвегія затвердила виділення 35 млрд норвезьких крон (3,2 млрд доларів). Проте у четвер, 6 березня, країна вирішила збільшити витрати ще на 50 млрд норвезьких крон (4,6 млрд доларів). Таким чином загальна сума норвезької допомоги зросте до 85 млрд норвезьких крон або до майже 8 млрд доларів. За словами очільника норвезького уряду таке рішення пов’язане з тим, що наразі країна стикнулась з «найбільшою загрозою безпеці з часів Другої світової війни».

«Ми збільшуємо підтримку, тому що в цьому є потреба і це вагомий внесок у мир і стабільність у Європі», – наголосив Йонас Гар Стьоре.

Як вказує Reuters, Норвегія має найбільший у світі суверенний фонд з активами на суму 1,8 трлн доларів. Доходи країни збільшились завдяки продажу газу Європі у зв’язку російським вторгненням в Україну у 2022 році.

Журналісти зауважують, що таке рішення – приклад того як країни Європи намагаються посилити підтримку обороноздатності України після рішення Дональда Трампа зупинити військову допомогу.

Володимир Зеленський провів телефонну розмову Йонасом Гар Стьоре, під час якої подякував за таке рішення.

«Дуже вчасне й необхідне рішення, яке має стати прикладом для всіх наших партнерів. Ці кошти будуть спрямовані, зокрема, на виробництво зброї в Україні та посилення нашої енергетичної безпеки. Отже, переговорні позиції України на шляху до справедливого й сталого миру стануть ще міцнішими», – зауважив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, норвезька нафтова компанія Haltbakk Bunkers заявила про припинення постачання пального для Військово-морських сил США. Це стало реакцією на поведінку Дональда Трампа та Джей Ді Венса щодо Володимира Зеленського на зустрічі в Білому домі 28 лютого.