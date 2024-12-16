Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив про виділення для України 242 млн доларів

Норвегія оголосила про виділення для України 2,7 млрд норвезьких крон [приблизно 242 млн доларів]. Гроші спрямують на посилення морської оборони України. Про це у понеділок, 16 грудня, повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Передбачається, що виділені гроші допоможуть захиститися Україні від російських атак у Чорному морі. Також увагу приділять розмінуванню українського узбережжя. Норвегія передасть Україні системи, за допомогою яких українські військові зможуть краще виявляти та знешкоджувати морські міни. Крім того, частину коштів витратять на навчання Військово-морських сил України.

«Необхідно захистити українське населення та інфраструктуру від атак. Також важливо захистити експорт зерна та інших товарів морем, який забезпечує важливий дохід для України», – сказав Йонас Гар Стьоре.

Додамо, що раніше Норвегія виділила на підтримку ініціативи «Зерно з України» понад 13 млн доларів. У межах цієї програми Україна експортує зерно країнам, де є продовольча криза.

Нагадаємо, 13 грудня міноборони Норвегії повідомило, що Збройні сили країни братимуть участь у навчанні українських пілотів на винищувачах F-16 у Португалії. Ці навчання є частиною внеску Норвегії до Коаліції з протиповітряної оборони.