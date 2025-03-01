Норвезький постачальник бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів Haltbakk Bunkers оголосив, що більше не постачатиме пальне для Військово-морських сил США. Це стало реакцією на поведінку Дональда Трампа та Джей Ді Венса щодо Володимира Зеленського на зустрічі в Білому домі 28 лютого. Про це повідомило видання Kystens Næringsliv в суботу, 1 березня.

Засновник і генеральний директор Haltbakk Group, куди входить дочірня компанія Haltbakk Bunkers, Гуннар Гран розповів, що після початку вторгнення РФ в Україну його компанія припинила співпрацювати з росіянами. Гран підкреслив, що у його компанії є «моральний компас». Тому зараз «США виключені через їхню поведінку щодо українців».

«Ми підтримуємо Україну. У нас багато українських співробітників, і ми знаємо, як жахливо ця війна впливає на них та їхні родини», – розповів бізнесмен.

Гран сумнівається, що бойкот Haltbakk Bunkers «когось засмутить». У 2024 році його компанія поставила американським військам приблизно 3 млн літрів пального. «Це просто моральна підтримка», каже Гуннар Гран.

Haltbakk закликала й інші європейські компанії припинити обслуговування американських військ.

Зустріч Зеленського та Трампа

Як повідомляв ZAXID.NET, 28 лютого президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський мали зустріч у Білому домі. Очікувалось, що лідери обох країн підпишуть угоду про рідкісноземельні копалини. Однак під час спілкування з пресою між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом відбулася суперечка, під час якої американська сторона заявила, що Україна «має бути вдячною» та укласти угоду про припинення вогню. Своєю чергою Зеленський відповів, що «США не мають вказувати Україні, що робити».

Після цього пресконференцію зупинили, а Володимир Зеленський достроково покинув Білий дім. За словами Трампа, коментарі Зеленського були «дуже зневажливими». Президент США також заявив, що Зеленський «грає з життями мільйонів людей» і «ризикує розв’язати третю світову війну».

Угода про рідкісноземельні копалини в Україні була зірвана, повідомили ЗМІ. Згодом Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир.