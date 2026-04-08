Міський голова звернувся до представників виконавчого комітету

У середу, 8 квітня, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав чиновників не сідати за кермо напідпитку під час святкування Великодня. Про це він сказав під час наради в міській раді за участю керівників структурних підрозділів мерії та правоохоронців.

Під час виступу заступника начальника Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області Андрія Киричука, який наголосив на неприпустимості керування автомобілями у нетверезому стані, Руслан Марцінків закликав підлеглих не сідати напідпитку за кермо.

«Шановні представники виконавчого комітету та інших органів. Всіх попереджаю, йде Паска. Як правило, в цей час у всіх починається весняне загострення. Є таксі, інші засоби. Тому, будь ласка, будьте уважні. Старостів це також стосується. Хочете випити – пішки. Може, не оштрафують», – зазначив Марцінків.

Мер Франківська також доручив донести цю інформацію всім, хто в «групі ризику», не назвавши втім конкретних посадовців, яких це може стосуватися.

Нагадаємо, у грудні 2024 року депутати позбавили посади керівника Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міськради Віталія Матешка, якого тричі зупиняли за кермом напідпитку та засудили за п’яну ДТП на вулиці Вовчинецькій.