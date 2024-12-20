Віталій Матешко очолював Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради з 2016 року.

На сесії 19 грудня депутати Івано-Франківської міської ради об’єднали Департамент інтеграції громад, внутрішньої політики та роботи з ВПО з Департаментом молодіжної політики та спорту. Останній очолював Віталій Матешко, засуджений за скоєння напідпитку аварії у липні 2024 року. Після злиття департаментів чиновник залишився без роботи.

Інформацію про усунення з посади Віталія Матешка в ефірі ТРК «Вежа» підтвердив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«На сесії міської ради ухвалили рішення про те, що заступник міського голови Віталій Федорів очолює Департамент спорту, молоді, інтеграції громад, внутрішньої політики та роботи з внутрішньо переміщеними особами. Тому Віталій Матешко вже не є на цій посаді. Людина повинна відповідати по закону. Але знаю, що є ще апеляція та інші суди, тому він нестиме відповідальність за свої дії», – сказав Руслан Марцінків.

Віталій Матешко напідпитку в’їхав у паркан на вулиці Вовчинецькій в Івано-Франківську

Нагадаємо, 30 липня 2024 року Віталій Матешко на Volkswagen в’їхав у паркан на вулиці Вовчинецькій в Івано-Франківську. Під час медогляду в організмі чиновника виявили 2.07 проміле алкоголю. 13 листопада суд визнав Віталія Матешка винним у керуванні автомобілем у стані сп’яніння та призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Додамо, що експосадовець Івано-Франківської міськради тричі попадався п’яним за кермом. У 2016 році його оштрафували за це на 3400 грн, а в 2022 році суд закрив справу через те, що патрульні не надали результатів тесту приладу Драгер на стан сп’яніння чиновника.

Віталій Матешко очолював Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради з 2016 року.