Схему налагодили заступники директора державної компанії та колишній очільник організації

Правоохоронці підозрюють трьох заступників директора державного підприємства та колишнього очільника цієї організації у розтраті грошей в особливо великих розмірах. За привласнення мільйона гривень під час відновлення зруйнованих повінню дамб, посадовцям загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 26 листопада, підозрювані створили фірму, яка нібито спеціалізувалась на інженерних, геологічних і геодезичних послугах. Компанія отримала замовлення на розробку проектно-кошторисної документації для відновлення дамб, зруйнованих під час повені 2020 року.

«Роботу фактично виконав провідний інженер організації, хоча в структурі самої організації є технічний відділ, який повинен був виконувати такі завдання. Отримані кошти через вище вказану фірму перераховувалися на рахунки інших фізичних осіб-підприємців, після чого їх переводили в готівку та розподіляли між учасниками злочинної схеми», – інформують правоохоронці.

Загалом упродовж 2023 року посадовці підприємства привласнили мільйон гривень з державного бюджету. Їм обиратимуть запобіжні заходи.

За привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою, підозрюваним загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.