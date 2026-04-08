Володимир Ярославський відкрив ресторан NAI у Португалії

Український ресторатор Володимир Ярославський разом із партнерами відкрив ресторан NAI у португальському Кашкайші. Інвестиції у ресторан сягнули 1 млн євро, пише Forbes Ukrasine.

Ресторан розташований у преміальному районі Кінта-да-Марінья у новому комплексі Bloom Marinha. Переговори з власниками тривали майже рік. Зрештою, девелопер обрав концепцію українського ресторану серед десятків пропозицій від інших міжнародних орендарів.

Яким є NAI у Португалії?

Будівництво ресторану тривало рік. Близько 400 тис. євро спрямували на речі українських виробників – меблі, декор, форму для персоналу та посуд. Паушальний внесок у франшизу становив 60 тис. євро.

Поряд із класичними українськими стравами – борщем із салом, сирниками, варениками та медівником, у меню є й більш сміливі поєднання – голубці з креветками та соусом бер блін, тартар із лосося з гуакамоле та червоною ікрою, восьминіг по-сицилійськи. Кожні два-три тижні з’являються нові позиції під сезон і локальний продукт. Прогнозований середній чек – 38 євро. Наприклад, порція борщу коштує 10 євро, медівник – 6 євро.

Борщ у португальському закладі NAI Ярославського / Скриншот меню на сайті закладу

Меню в Кашкайші створювали з урахуванням локальних продуктів і позиціонування району.

«Для тисяч українців, які живуть у Португалії, NAI Cascais – це місце, де можна почути рідну мову, зʼїсти борщ і відчути атмосферу, за якою сумуєш», – додали в компанії.

Ресторан розташований поруч із гольф-полями, пʼятизірковими готелями та Атлантичним океаном. Як зазначив сам Ярославський, на відстані близько 300 м від ресторану розташований маєток футболіста Кріштіану Роналду.

Зауважимо, ТОВ «Мережа ресторанів української кухні «Най» зареєстрована 15 липня 2022 року в Києві. Компанія є франчайзером мережі ресторанів сучасної української кухні NAI, сукупний капітал становить 100 тис. грн.

Як свідчать дані YouControl, власники «Най» – Володимир Ярославський (33%), Дмитро Товстоляк (34%) і Олена Товсоляк (33%), яка виконує функції директора компанії. Тоді як Ярославський відповідає за меню та стратегію бренду.

У 2025 році виторг компанії склав 798 499 грн (5,2 млн грн у 2024-му). Падіння виторгу пояснили закриттям двох ресторанів – у Вроцлаві (через відкликання франшизи) і Празі (процес релокації).