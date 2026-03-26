Ресторан «Татар Бунар» у Лундоні

Український ресторан «Татар Бунар» рестораторів Алекса Купера та Анни Андрієнко в Лондоні додали до переліку на сайті Michelin Guide. Це перший крок на шляху до отримання зірок Michelin або відзнаки Bib Gourmand.

За оцінкою Michelin Guide, лондонський заклад «Татар Бунар», який відкрився у 2025 році в Шордічі, дав «новий імпульс місцевий ресторанній сцені». При цьому, у мішленівському описі йдеться, що інтер’єр ресторану більше нагадує «стильний шоурум української кераміки», ніж традиційний заклад.

«Татар Бунар» потрапив у Michelin Guide / Cкриншот з сайту Michelin Guide

У ресторані, за рекомендацією гіду, варто замовляти на компанію, адже страви «щедрі як за розміром, так і за насиченістю смаку». У гайді також згадують солодкуваті мариновані помідори з лимонним йогуртом, які вже стали «обов’язковою позицією», а банош із томленими яловичими щоками описують як «комфортну їжу, яка огортає теплом».

Michelin Guide – це міжнародний ресторанний гід, заклади оцінюють анонімні інспектори для щорічних й регіональних добірок ресторанів. Заклад може отримати різні типи оцінок: зірки (1–3), Bib Gourmand (найкраща якість за помірну ціну), Recommended або просто включення в гід (помітка, що заклад вартий відвідування), та спеціальні відзнаки, як от, Green Star – за екологічність і сталість чи New Entry/Added/Hot&New – як орієнтир цікавих нових ресторанів.

До слова, у серпні 2025-го «Татар Бунар» увійшов у рейтинг Five Top Tables від Bloomberg.

Зауважимо, що Алекс Купер є партнером фудмаркету Kyiv Food Market та співвласником ресторанів кримськотатарської кухні «Селям», а також закладів «Качо е Пепе», Tachinomi, Shalom, GiviToMe, «Баба Ґануш», «Наталка», Porto Franco і «Татар Бунар» в Одесі та Лондоні.