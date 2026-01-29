Мережа «Файні льоди» відкрила у 2025 році 81 заклад

У 2025 році найбільшу кількість нових локацій відкрили мережі Multi Cook, «Галя Балувана» та «Файні льоди». Про це свідчать результати дослідження компанії з автоматизації закладів Poster.

Так, Multi Cook розширила свою присутність в Україні, відкривши 150 нових закладів, а також повідомила про 40 відкриттів за кордоном. На другому місці – мережа «Галя Балувана», яка відкрила 129 локацій у 2025 році. Для порівняння, у 2024 році компанія запустила 70 нових точок. Третю позицію зайняла мережа «Файні льоди», відкривши 81 заклад.

Серед інших мереж, що активно розвивалися, Lviv Croissants посіла 8-ме місце, відкривши 15 нових локацій в Україні та розширившись за кордоном: по одному закладу у Франції, Чехії та Південній Кореї, два в США та три у Польщі.

Українські мережі, які відкрили найбільше закладів у 2025 році / Інфографіка Poster

CoffeeArt з Запоріжжя додала 13 нових кав’ярень, тоді як у 2024 році відкрили 26 закладів. Окрім цього, власники розвивали інші проєкти: MavraAzia (1), MavraPizza (1), Josper SVINTUZ (11).

McDonaldʼs відкрив 12 закладів, а KFC – 5 локацій: два в Одесі та по одному у Львові, Рівному й Коломиї.

Мережа «Київська шаурма №1» відкрила 8 закладів, проте закрила 34 точки, більшість через знесення МАФів. У 2024 році компанія займала 6-те місце з 25 новими локаціями.

«La Пʼєц» запустила 19 мініпіцерій нового формату Pizza Hot, але всі вони були закриті після влучання російської ракети по виробництву у листопаді 2025 року.

Група !Fest відкрила 10 закладів в Україні (серед них сім «Пʼяних Вишень», дві «Реберні» та ресторан «Пані Фріда») та 5 закордонних локацій (Литва, Франція, Португалія).

Засновниця Gastrofamily Олена Борисова повідомила про 4 нові заклади: один в Україні (Харків) та три за кордоном (Братислава, Познань, Лодзь) у форматі «Білий Налив».

Мережа «Чорноморка» відкрила 11 нових ресторанів, з них 6 у Європі та 5 в Україні, запускаючи новий формат проєкту DOM у Польщі, Чехії, Литві та Молдові.

Дослідження Poster охопило власників українських ресторанних мереж та HoReCa-проєктів і зібрало дані про кількість нових локацій в Україні за 2025 рік.

Детальніше про трійку лідерів

Мережа Multi Cook – мережа спеціалізованих магазинів із продажу заморожених харчових напівфабрикатів. Працює за франчайзинговою моделлю. Засновник – Володимир Матвійчук раніше був співзасновником мережі «Галя Балувана» і у 2025 році вийшов із цього бізнесу, зосередившись на розвитку власного бренду.

«Галя Балувана» – бренд домашніх напівфабрикатів, який існує з 2018 року й досяг значної франчайзингової мережі в Україні, раніше налічував майже 1000 точок. За оцінкою Forbes Ukraine, виручка компанії у 2024 році становила орієнтовно 20–30 млн грн.

«Файні льоди» – це мережа джелато-майстерень і морозива. Компанія відома натуральним морозивом і сорбетами, широким асортиментом (120+ смаків). За даними Opendatabot, дохід у 2024 році – орієнтовно 34,26 млн грн.