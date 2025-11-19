Внаслідок російський обстрілів, локальна мережа піцерій припиняє свою діяльність

У середу, 19 листопада, під час російської атаки на Львів було зруйновано виробництво нової мережі Pizza Hot. Внаслідок цього компанія повідомила, що повністю призупиняє свою роботу. Про це в інстаграмі повідомив представник бізнесу, співвласник «LA П’єц» Роман Боднар.

Як повідомили представники мережі, через ворожу атаку пошкоджено три корпуси підприємства, яке працювало у логістичному центрі на вул. Зеленій при виїзді зі Львова. На відео, яке опублікували у соцмережах, видно, що будівля була охоплена повністю вогнем, всередині вибиті всі вікна та двері, знесена стеля. Через завдані руйнування відзавтра піцерії не зможуть продовжувати свою роботу.

Відео інстаграм roman_bodnar

«Від сьогодні в нас немає фабрики, але, слава Богу, всі живі. Компанія від завтра буде на повному стопі. У нас згоріло все, окрім машини та генератора, який стояв на вулиці», – розповів у дописі Роман Боднар.

У коментарі ZAXID.NET Роман Боднар зазначив, що внаслідок російського обстрілу виробництво зазнало збитків на 1 млн доларів. Мережа піцерій планує відновити роботу орієнтовно через місяць. Наразі близько 80 працівників залишилося без роботи.

Піцерія налічує 19 закладів бюджетної піци на виніс у Львові, Дрогобичі та Стрию. Як розповідав раніше у відео представник бізнесу Роман Боднар, раніше бренд планував побудувати національну мережу мініпіцерій та за 3 роки відкрити понад 1000 локацій і вийти на національний рівень.

Нагадаємо, у середу, 19 листопада, Росія здійснила ракетний обстріл Львова, внаслідок чого пошкоджено енергооб’єкти, на вулиці Зеленій, на в’їзді у місто, постраждали склади логістичної компанії, деревообробне підприємство, склади із шинами та зруйновано виробництво піцерії Pizza Hot. Постраждалих внаслідок ворожої атаки немає повідомив міський голова Андрій Садовий.