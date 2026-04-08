Агента затримали після того, як він провів дорозвідку поблизу місця запланованого злочину

Контррозвідка Служби безпеки України зірвала спробу теракту в Києві та затримала агента ФСБ, який готував замах на одного з керівників Федерації роботодавців України. Про це СБУ повідомила у середу, 8 квітня.

За даними слідства, зловмисник планував підірвати посадовця біля його будинку за допомогою саморобного вибухового пристрою дистанційної дії. Вибух мав статися вранці, коли чоловік виходив із під’їзду багатоповерхівки на роботу. Правоохоронці затримали агента після того, як він провів дорозвідку поблизу місця запланованого злочину.

Правоохоронцям вдалося встановити, що фігурант є мешканцем тимчасово окупованої території Донеччини. Восени 2025 року його завербував співробітник ФСБ, який спеціалізується на диверсійній діяльності та організації терактів на території України. Особу куратора вже встановлено.

Документи російського агента

За вказівкою російської спецслужби агент прибув до Києва, орендував житло та почав відстежувати місця перебування і маршрути пересування потенційної жертви. Для конспірації він змінював зовнішність і одяг, а також підтримував зв’язок із куратором через анонімний чат у месенджері.

Під час обшуку у затриманого вилучили смартфон із доказами співпраці з російськими спецслужбами.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за державну зраду та закінчений замах на теракт. Наразі він перебуває під вартою.

Також підозру оголосили його куратору з ФСБ. Тривають заходи для притягнення його до відповідальності.

Служба безпеки України також 8 квітня повідомила про викриття подружжя наркозалежних на спробі влаштувати теракт в центрі Харкова. Затримані працювали на російську спецслужбу.