Затриманим загрожує до 12 років увʼязнення

Служба безпеки України викрило подружжя наркозалежних на спробі влаштувати теракт в центрі Харкова. Затримані працювали на російську спецслужбу. Про це у середу, 8 квітня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Росіяни завербували подружжя через телеграм-канали, де ті шукали швидкий підробіток. Після виготовлення саморобної вибухівки, яку зробили за інструкціями росіян, вони погодили з куратором обʼєкт для підриву. Зазначається, що для теракту росіяни та їхні агенти вибрали місце в центральній частині Харкова. Вибухівку окупанти планували підірвати дистанційно, коли біля неї буде велике скупчення людей. Втім СБУ викрила плани злочинців та затримали їх.

«У разі вчинення кривавого теракту рашисти сподівалися спровокувати панічні настрої у Харкові, щоб розхитати суспільно-політичну обстановку у прифронтовому місті. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агентів в обласному центрі на етапі спорядження бомби в орендованій квартирі», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуку у злочинців виявили саморобну вибухівку, залишки компонентів для неї, мобільні телефони для дистанційного підриву та смартфон із доказами спілкування з російським куратором. Подружжю оголосили підозри у підготовці до вчинення теракту (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує увʼязнення строком на 12 років та конфіскація майна.

