Затриманий шпигував на російську розвідку та ФСБ

Служба безпеки України викрила на Дніпропетровщині працівника оборонного заводу, який одночасно працював на дві російські спецслужби. Про це у вівторок, 7 квітня, повідомили у пресслужбі СБУ та Офісі генерального прокурора.

Затриманий – 56-річний інженер оборонного заводу, де розробляють та випробовують сучасне озброєння. Він одночасно шпигував для російської розвідки та ФСБ.

За даними СБУ, росіяни завербували чоловіка через його сина, який відбуває покарання у російській тюрмі за злочини, що повʼязані з наркотиками. Окупанти обіцяли агенту амністію для його сина в обмін на інформацію щодо роботи оборонного підприємства. Зазначається, що затриманий мав допуск до державної таємниці, а також спеціальних виробничих цехів. Окупанти хотіли отримати від шпигуна дані про випробовування іноземних танків, артилерійських снарядів та оперативно-тактичного ракетного комплексу.

«У переданій інформації містилися конкретні відомості про місця проведення випробувань, а також обсяги виробництва. Для комунікації чоловік використовував різні акаунти у Telegram та надсилав, зокрема, фотоматеріали», – йдеться у повідомленні ОГП.

Крім того, росіяни готували обстріл по виробничих промзонах, координати яких мав передати шпигун. Також він мав підшукувати для російських спецслужб нових агентів. СБУ викрила зрадника та затримала на робочому місці. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон з доказами роботи на дві російські спецслужби. Затриманому оголосили підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України), йому загрожує довічне увʼязнення та конфіскація майна. Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо, що СБУ викрила на Волині агента, який допомагав ФСБ готувати атаки на військові ешелони «Укрзалізниці». Для цього він встановлював відеопастки біля залізничної станції.