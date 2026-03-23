Затримані у Полтаві підлітки

Служба безпеки та Національна поліція в Полтаві запобігли новому теракту, ціллю якого мали стати військовослужбовці ЗСУ. Росіяни планували дистанційно активувати бомбу, встановлену під військове авто. Про це повідомив пресцентр СБУ в понеділок, 23 березня.

Правоохоронці встановили, що двоє 16-річних полтавців потрапили в поле зору російських кураторів через телеграм-канали з пропозиціями «легкого заробітку». Далі за інструкцією російського куратора хлопці виготовили саморобну бомбу з підручних засобів, яку мали закласти під військове авто.

Наступним кроком для них було визначити місце паркування автомобіля та погодити його з представником російських спецслужб.

Співробітники СБУ завчасно викрили ці наміри та затримали підозрюваних у готельному номері, де ті саме готували вибухівку.

Під час обшуків у них вилучили вже підготовлений до теракту СВП і мобільні телефони з доказами причетності до злочину.

Обом фігурантам повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.