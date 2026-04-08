Арномедас Галдікас став заступником міністра охорони здоровʼя у березні 2026 року

У Литві розгорівся скандал навколо новопризначеного заступника міністра охорони здоров’я Арномедаса Галдікаса, який не зміг одразу відповісти на запитання про належність Криму. Про це у середу, 8 квітня, повідомило LRT.

Під час інтерв’ю політик заявив, що не знає, кому належить півострів, і поставив під сумнів доречність самого запитання. Він також зазначив, що не відповідає за політичні питання і готовий говорити лише про медицину.

Лише після повторного уточнення журналіста Галдікас визнав, що Крим належить Україні. Однак його початкова реакція викликала хвилю критики в литовському суспільстві. На тлі цього міністерка охорони здоров’я Марія Якубаускене заявила, що планує направити свого заступника на роботу до України. За її словами, таке рішення було ухвалене після обговорення з прем’єр-міністеркою Інгою Ругінене.

Водночас деталі щодо майбутніх обов’язків Галдікаса або термінів його відрядження наразі не уточнюються.

Арномедас Галдікас обійняв посаду заступника міністра охорони здоров’я Литви 16 березня. Він представляє партію «Світанок Німану», яка входить до складу правлячої коаліції.

