Історики Валерій Рижков та Віталій Скальський знайшли карту України без Криму в підручниках з історії для 9 і 10 класів.

Як повідомила в середу, 31 березня, «Історична правда», у підручнику «Історія України. Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. (Рівень стандарту), Автор: О. К. Струкевич, Видавництво: «Грамота», 2018» чітко видно, що карта України зображена без півострова Крим.

У іншому підручнику для учнів 9-го класу цього ж автора, який видало те саме видавництво «Грамота» у 2017 році, Україна зображена також без анексованого Росією півострова.

фото «Історичної правди»

Як зазначає «Детектор медіа», підручник для 10 класу доступний на сайті Інституту модернізації змісту освіти. В лютому цього року інститут вирішив провести додаткову експертизу текстів підручників з історії України для 8 класу, в яких знайшли російську концепцію про «Новоросію».

Нагадаємо, у лютому-березні 2014 року Росія окупувала Крим та інспірувала виступ сепаратистів в Луганській і Донецькій областях, до яких у подальшому приєдналися російські найманці і регулярні війська.