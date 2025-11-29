Польський телеканал TVN показав карту України без Криму

Польський комерційний телеканал TVN під час розважальної програми The Floor показав карту України без Криму. У суботу, 29 листопада, на інцидент звернуло увагу «Суспільне Крим».

Епізод програми The Floor на сайті польського телеканалу опублікували 11 листопада. За умовами розважального шоу, 100 учасників стоять на світлодіодній підлозі, розділеній на 100 квадратів. Гравці змагаються у парах, переможець дуелі-вікторини забирає собі територію опонента. Виграє той, хто захопить всі 100 квадратів.

Один з раундів шоу – змагання у галузі георафії. Учасникам демонструють на екрані мапи різних країн, а ті мають вгадати назву держави. Коли на екрані з’явилась мапа України, окупований Росією Крим був зафарбований помаранчевим кольором, на відміну від решти країни, яка була виділена червоним.

«В категорії "Сусіди на карті" на екрані з'являються контури країн, і єдиними підказками є сусідні держави. Ви повинні діяти швидко, впевнено та без жодних вагань. Одне можна сказати напевно: рефлекси, пам'ять та географічна уява тут є ключовими», – йдеться в описі до відео.

Зауважимо, що в Україні цей інцидент поки що не коментували. Польський телеканал також не пояснив, чому зобразив Україну без Криму.

TVN – польський загальнонаціональний комерційний телеканал, що розпочав мовлення 3 жовтня 1997 року. TVN мовить цілодобово та є одним з найрейтинговіших телеканалів у Польщі. Компанія TVN Group, яка володіє телеканалом, з квітня 2022 року є частиною медіахолдингу Warner Bros. Discovery. TVN доступний через цифрове наземне телебачення, а також у супутникових та кабельних операторів Польщі. Телеканал має міжнародну версію TVN International (TVNi).

Нагадаємо, 20 квітня під час трансляції святкування Великодня у різних країнах світу телеканал Fox News позначив Київ як російське місто. На відео з української церкви на екрані з’явився напис «Kyiv, Russia» (Київ, Росія) і залишався в ефірі близько 20 хвилин. Згодом підпис виправили.