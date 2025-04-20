Телеканал Fox News транслював богослужіння в українській церкві з написом «Kyiv, Russia»

Міністерство закордонних справ України вимагає від телеканалу Fox News вибачень за те, що під час трансляції Великодніх богослужінь назвали Київ російським містом. Про це написав речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х.

Американський телеканал Fox News у неділю, 20 квітня, транслював святкування Великодня у різних країнах світу. Зокрема, телеканал здійснював трансляцію богослужіння з Михайлівського Золотоверхого собору Православної Церкви України та церемонії у Москві, на якій були присутні Владімір Путін та мер російської столиці Сєргєй Собянін.

Під час трансляції кадрів з української церкви на екрані з’явився напис «Kyiv, Russia» (Київ, Росія) і залишався в ефірі близько 20 хвилин. Згодом підпис виправили.

Зазначимо, що Fox News ніяк не пояснив помилку в ефірі. Інцидент прокоментувало Міністерство закордонних справ України. Речник відомства зазначив, що телеканалу варто перепросити.

«Якщо це була помилка, а не свідома політична заява, слід перепросити та з’ясувати, хто припустився помилки», – написав Георгій Тихий.

Fox News Channel (скорочено FNC або Fox News) – американський інформаційний канал зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Він розпочав мовлення 7 жовтня 1996 року. Дотримується консервативної політики, лояльний до Республіканської партії США.

Fox News Channel рекламує себе гаслами «справедливий і зважений» та «Ми висвітлюємо. Ви вирішуєте». Канал позиціює себе, як неупереджене медіа та претендує на нейтральне висвітлення подій. Водночас Fox News неодноразово звинувачували в односторонньому освітленні подій та показі демократів у негативному світлі. Керівництво телеканалу ці звинувачення відкидає.