На хабарі затримали державного інспектора митного поста «Краковець»

У понеділок, 6 квітня, співробітники СБУ затримали на хабарі головного державного інспектора митного поста «Краковець» Львівської митниці Мирослава Хруща.

За даними ZAXID.NET з джерел у правоохоронних органах, Мирослав Хрущ вимагав хабарі за пропуск через кордон незадекларованої готівки. Попередньо відомо, що розмір хабаря коливався залежно від суми валюти, яку вивозили.

За даними на сайті НАЗК, Мирослав Хрущ понад 10 років працює на митниці. За 2025 рік він задекларував понад 670 тис. грн зарплати на Львівській митниці та понад 60 тис. грн пенсії. Ще 39 тис. грн пенсії отримала його дружина. Син митника Іван також є пенсіонером – отримав понад 242 тис. грн пенсії та 3 тис. грн соцвиплат, а також понад 10 тис. грн зарплати (грошового забезпечення) у КП ЛОР «Львівський обласний центр підготовки населення до національного спротиву "Захист Львівщини"». Син також зберігає 20 тис. доларів готівкою.

Сім’я митника володіє двома квартирами у Львові (111 м2 та 52 м2), а також нежитловим приміщенням, які записані на дружину. Їздить митник на автомобілі Škoda Octavia 2020 року випуску.