За даними слідства, митник брав відкати за вивезення валюти

Головний державний інспектор митного поста «Краковець» Мирослав Хрущ 29 квітня подав декларацію про доходи при звільненні з посади. Раніше митника затримували за підозрою у організації схеми вивезення незадекларованої валюти.

Як вказано на сайті НАЗК, 29 квітня львівський митник Мирослав Хрущ подав декларацію при звільненні з посади. За кілька місяців 2026 року він задекларував 359 тис. грн зарплати на митниці.

Дружина митника є власницею двох квартир у Львові (111 м2 та 52 м2), а також володіє нежитловим приміщенням. Мирослав Хрущ їздить на автомобілі Škoda Octavia (2020 року випуску), це єдине авто у сім’ї.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що співробітники СБУ затримали на хабарі головного державного інспектора митного поста «Краковець» Львівської митниці, 52-річного Мирослава Хруща. За даними слідства, він брав відкати за вивезення готівки залежно від суми: за вивезення до 50 тис. доларів винагорода становила 500 доларів, за понад 50 тис. доларів – 1 тис. відповідно.

Правоохоронці задокументували, що протягом лютого – початку квітня 2026 року трьома частинами митник пропустив без декларування 180 тис. доларів, отримавши загалом 2,5 тис. доларів хабаря. Під час отримання тисячі доларів за останній перетин кордону з незадекларованою валютою інспектора затримали. Слідство у цій справі триває.