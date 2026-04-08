У декларації колишнього начальника Державної податкової служби за 2023 рік зафіксували порушення на суму понад 5,4 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду з вимогою визнати необґрунтованими активи колишнього посадовця податкової інспекції на Львівщині. У декларації колишнього начальника одного із управлінь Державної податкової служби за 2023 рік зафіксували порушення на суму понад 5,4 млн грн. Про це у середу, 8 квітня, повідомила пресслужба НАЗК.

Підставою для звернення до суду стали результати перевірки декларації експосадовця за 2023 рік, проведеної НАЗК, матеріали ДБР, а також зібрані прокурором докази. Мова йде про житловий будинок площею 133,5 м² та земельну ділянку в котеджному містечку неподалік Львова, набуті родиною. Аналіз доходів подружжя засвідчило, що вартість цієї нерухомості перевищує їхні законні доходи на понад 5,4 млн грн.

Під час перевірки НАЗК з’ясувало, що колишній посадовець не задекларував незавершене будівництва, ринкова вартість якого становить майже 7 млн грн, та не підтвердив законність походження задекларованих грошей у сумі 500 тис. грн. Тому САП звернулася з позовом про визнання цих активів необґрунтованими.

Правоохоронці традиційно не називають імені фігуранта, однак обставини справи вказують на те, що фігурантом позову НАЗК може бути вже львівський податківець Іван Левкін. Про це свідчить щорічна декларація колишнього податківця за 2023 рік. Зокрема, він вказав земельну ділянку площею 0,0656 га у селі Зубра біля Львова, яку його дружина Юлія Левкіна придбала у 2023 році. Також Іван Левкін задекларував 500 тис. грн готівкою, як і вказаний у повідомленні НАЗК податківець.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року ZAXID.NET повідомляв про двох львівських податківців, яких підозрюють у приховуванні інформації про будівництво котеджів у селі Зубра біля Львова. Мова йшла про 45-річного начальника управління податкового аудиту ГУ ДПС у Львівській області Івана Левкіна. Увагу журналістів антикорупційного центру NGL.media привернув той факт, що Іван Левкін у декларації зазначив, що його дружина купила ділянку у селі Зубра, проте жодної нерухомості на цій ділянці він не вказав. Слідчі ДБР з’ясували, що у 2022 році за адресою ділянки Левкіної зареєстрували паспорт на будівництво будинку. У січні 2024 року будівництво завершили. Котедж Левкіна площею 133,5 м² збігається із площею, вказаною у повідомленні НАЗК. У декларації за 2024 рік Іван Левкін задекларував цей будинок, який належить його дружині, як об’єкт незавершеного будівництва.