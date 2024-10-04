Незадекларований котедж сім’ї податківця Івана Левкіна

ДБР підозрює двох львівських податківців, Івана Левкіна та Наталію Жолудєву, у приховуванні інформації про будівництво котеджів у селі Зубра під Львовом. Інформацію про заміські котеджі вони не вказали у своїх деклараціях. Про це інформує антикорупційний центр NGL.media.

45-річний начальник управління податкового аудиту ГУ ДПС у Львівській області Іван Левкін задекларував земельну ділянку площею 0,0656 га у селі Зубра біля Львова, яку його дружина Юлія Левкіна придбала у 2023 році. Жодної нерухомості на цій ділянці Левкін не вказав. Слідчі ДБР з’ясували, що у 2022 році за адресою ділянки Левкіної зареєстрували паспорт на будівництво будинку. У січні 2024 року будівництво завершили. Вочевидь, котедж площею 133,5 м2 будувався впродовж 2022-2023 років, тому в ДБР вважають, що Іван Левкін мав задекларувати його як незавершене будівництво, чого не зробив.

Будинок Левкіних у Зубрі збудований у межах котеджного містечка Terra Solis, а Іван Левкін є співзасновником однойменного обслуговуючого кооперативу, зареєстрованого у 2022 році.

Котедж, який фігурує у справі, це одноповерховий будинок з терасою та прибудинковою територією. В одній із судових ухвал у цій справі йдеться про те, що подібний котедж у Terra Solis раніше продавали в OLX за 200 тис. доларів. Зараз це оголошення недоступне. У відділі продажів Terra Solis журналістці NGL.media повідомили, що продають один з недобудованих котеджів площею 143 м2 за 1350 дол/м2 (193 тис. доларів за котедж).

Зараз у цій справі проводиться експертиза, що має визначити точну вартість котеджу, аби можна було зрозуміти, яку суму витрат на майно податківець не вказав у декларації. Також слідчі ДБР провели обшук помешкання Левкіних, під час якого вилучили документи на будинок.

Згідно з декларацією податківця, Іван Левкін у 2023 році отримав 400 тис. грн доходу, а його дружина Юлія Левкіна 1,6 млн грн (левова частка доходу від її ФОПа). Подружжя також декларує 60 тис. доларів та понад мільйон гривень заощаджень станом на кінець 2023 року.

Сусідкою Івана Левкіна у котеджному містечку Terra Solis є заступниця начальника управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків ГУ ДПС у Львівській області Наталія Жолудєва. Вона також не внесла інформацію про будівництво свого котеджу під Львовом у декларацію про доходи за 2023 рік, через що стала об’єктом кримінальної справи ДБР.

Утім, у серпні 2024 року Жолудєва подала декларацію про суттєві зміни у майновому стані, де вказала, що в серпні 2024 року вона стала власницею котеджу площею 136,1 м2 за 2 млн грн – це приблизно по 350 дол/м2, що майже вчетверо менше ринкової вартості такого котеджу.

Згідно з декларацією, у 2023 році зарплата Наталії Жолудєвої становила 343 тис. грн, основний дохід в сім’ю (1,6 млн грн) приносив її чоловік Володимир Жолудєв, який є ФОПом. Заощадження подружжя станом на кінець 2023 року становили 75 тис. доларів.

Іван Левкін і Наталія Жолудєва відмовились коментувати NGL.media відкриті проти них кримінальні провадження.