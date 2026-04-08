Продукти на Великдень значно подорожчали

Традиційний великодній кошик для родини з чотирьох людей у 2026 році коштуватиме в середньому 1903 грн, це на 14,4% більше, ніж минулого року, про це свідчать підрахунки аналітиків Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». Аналіз базується на даних Мінфіну, який щоденно проводить моніторинг цін на першорядні продукти харчування в супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus станом на 20 березня 2026 року.

Зростання цін пов’язане відразу з кількома факторами, серед яких війна, скорочення виробництва, здорожчання енергоносіїв і логістики. Усе це закладається у собівартість продуктів, які потрапляють до святкового кошика. ZAXID.NET проаналізував, які саме продукти подорожчали найбільше.

Паска здорожчала найбільше

У 2026 році випікання традиційної паски вдома значно подорожчає. Так, за оцінками науковців, кілограм домашньої великодньої випічки коштуватиме близько 266,89 грн, що приблизно на 14,6% більше, ніж у 2025 році.

Причина – різке подорожчання більшості інгредієнтів:

молоко – +49,6%;

борошно – +38,6%;

яйця – +19,3%;

дріжджі – +12,8%;

ізюм – +14,1%.

Водночас цукор, навпаки, подешевшав на 18%, що частково стримує загальне зростання вартості випічки.

М’ясо та ковбаски – традиційно найдорожча частина кошика

Найбільшу частку витрат у великодньому кошику займають м’ясні продукти. У 2026 році вони теж суттєво подорожчали. Середні ціни виглядають так:

буженина (0,5 кг) – близько 353 грн (+16,5%);

домашня ковбаса (0,5 кг) – близько 287,5 грн (+35,3%);

сало (0,5 кг) – приблизно 123 грн (майже без змін).

Саме домашня ковбаса стала одним із рекордсменів подорожчання, її ціна за рік зросла більш ніж на третину.

Подорожчали і молочні продукти

Не менш помітно зросли ціни і на молочну продукцію, яка традиційно входить до святкового кошика.

Середні ціни на кінець березня 2026 року:

твердий сир (0,5 кг) – близько 298 грн;

м’який сир (0,5 кг) – близько 157,5 грн (+31,3%);

вершкове масло (0,5 кг) – близько 292 грн.

Подорожчання молочної продукції пов’язують насамперед зі зростанням вартості кормів, енергії та логістики.

Яйця та овочі також додали в ціні

Ще один важливий символ Великодня – писанки та крашанки. Середня ціна десятка яєць в Україні наразі становить приблизно 87 грн, що майже на п’яту частину більше, ніж торік. Значно подорожчали й тепличні овочі, які часто додають до святкового столу:

помідори – приблизно 187–278 грн/кг;

огірки – 175–275 грн/кг (приблизно +38,5% за рік).

Українці змушені економити

Аналітики прогнозують, що через зниження купівельної спроможності багато українців цього року змінюватимуть традиційний склад святкового кошика. Деякі родини зменшуватимуть кількість продуктів, інші – відмовлятимуться від найдорожчих позицій, як-от буженина чи ковбаса.

Великдень є одним із найважливіших родинних свят для українців. Тож, у складні економічні часи українці намагаються зберегти традицію святкового кошика – хай і в трохи скромнішому форматі.