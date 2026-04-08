Подорожчало все: у скільки обійдеться кошик на Великдень у 2026 році
Зростання цін пов’язане з війною, скороченням виробництва, здорожчанням енергоносіїв і логістики
Традиційний великодній кошик для родини з чотирьох людей у 2026 році коштуватиме в середньому 1903 грн, це на 14,4% більше, ніж минулого року, про це свідчать підрахунки аналітиків Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». Аналіз базується на даних Мінфіну, який щоденно проводить моніторинг цін на першорядні продукти харчування в супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus станом на 20 березня 2026 року.
Зростання цін пов’язане відразу з кількома факторами, серед яких війна, скорочення виробництва, здорожчання енергоносіїв і логістики. Усе це закладається у собівартість продуктів, які потрапляють до святкового кошика. ZAXID.NET проаналізував, які саме продукти подорожчали найбільше.
Паска здорожчала найбільше
У 2026 році випікання традиційної паски вдома значно подорожчає. Так, за оцінками науковців, кілограм домашньої великодньої випічки коштуватиме близько 266,89 грн, що приблизно на 14,6% більше, ніж у 2025 році.
Причина – різке подорожчання більшості інгредієнтів:
- молоко – +49,6%;
- борошно – +38,6%;
- яйця – +19,3%;
- дріжджі – +12,8%;
- ізюм – +14,1%.
Водночас цукор, навпаки, подешевшав на 18%, що частково стримує загальне зростання вартості випічки.
М’ясо та ковбаски – традиційно найдорожча частина кошика
Найбільшу частку витрат у великодньому кошику займають м’ясні продукти. У 2026 році вони теж суттєво подорожчали. Середні ціни виглядають так:
- буженина (0,5 кг) – близько 353 грн (+16,5%);
- домашня ковбаса (0,5 кг) – близько 287,5 грн (+35,3%);
- сало (0,5 кг) – приблизно 123 грн (майже без змін).
Саме домашня ковбаса стала одним із рекордсменів подорожчання, її ціна за рік зросла більш ніж на третину.
Подорожчали і молочні продукти
Не менш помітно зросли ціни і на молочну продукцію, яка традиційно входить до святкового кошика.
Середні ціни на кінець березня 2026 року:
- твердий сир (0,5 кг) – близько 298 грн;
- м’який сир (0,5 кг) – близько 157,5 грн (+31,3%);
- вершкове масло (0,5 кг) – близько 292 грн.
Подорожчання молочної продукції пов’язують насамперед зі зростанням вартості кормів, енергії та логістики.
Яйця та овочі також додали в ціні
Ще один важливий символ Великодня – писанки та крашанки. Середня ціна десятка яєць в Україні наразі становить приблизно 87 грн, що майже на п’яту частину більше, ніж торік. Значно подорожчали й тепличні овочі, які часто додають до святкового столу:
- помідори – приблизно 187–278 грн/кг;
- огірки – 175–275 грн/кг (приблизно +38,5% за рік).
Українці змушені економити
Аналітики прогнозують, що через зниження купівельної спроможності багато українців цього року змінюватимуть традиційний склад святкового кошика. Деякі родини зменшуватимуть кількість продуктів, інші – відмовлятимуться від найдорожчих позицій, як-от буженина чи ковбаса.
Великдень є одним із найважливіших родинних свят для українців. Тож, у складні економічні часи українці намагаються зберегти традицію святкового кошика – хай і в трохи скромнішому форматі.