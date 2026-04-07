Сирна паска вважається однією з найніжніших великодніх страв, однак її смак і текстура напряму залежать від головного інгредієнта – сиру. Кондитери зазначають: правильний вибір продукту визначає, чи буде паска кремовою та однорідною, чи навпаки. «Добрі новини» розповідають, який сир обрати для сирної паски.

Який сир обрати?

Основою для сирної паски традиційно є кисломолочний сир. І кондитери обирають для паски саме магазинний. Його головний плюс – це передбачуваність. Купуючи пачку кисломолочного сиру 9%, ви отримуєте продукт із чітко визначеною вологістю. Домашній же сир – це завжди невизначеність, адже він може бути сухим і розсипчастим, а потім може почати стікати сироваткою. З магазинним сиром вам не доведеться слідкувати за консистенцією паски.

Також домашній сир майже завжди зернистий, тому його доводиться додатково перетирати через сито чи блендером. В магазині ви можете взяти готовий сир у брикетах, який буде ніжним, однорідним, без грудочок.

Окрім цього, під час приготування сирної паски потрібно подбати про безпеку. Якщо ви готуєте паску «холодним» способом, без заварювання яєць та сиру, то ви повинні розуміти, що домашній сир – це ризик. Магазинний продукт проходить пастеризацію та санітарний контроль, що мінімізує ці ризики.