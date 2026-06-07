Основна причина – надлишок крохмалю та вологи на поверхні картоплі

Під час смаження картоплі багато хто стикається з тим, що вона прилипає до сковорідки, через що втрачає свою хрумку скоринку. Кулінари пояснюють, що причина зазвичай не в самій сковорідці, а в підготовці продукту та умовах смаження. ТСН розповідає, що потрібно зробити, щоб картопля не прилипала до сковорідки.

Чому картопля починає прилипати?

Основна причина – надлишок крохмалю та вологи на поверхні картоплі. Саме крохмаль працює як «клей», через який шматочки прилипають до гарячої сковорідки та не рум’яняться рівномірно.

Якщо картоплю не промити або не висушити, під час нагрівання вона спочатку буде «варитися» через вологу, а не смажитися, що ще більше підсилює прилипання.

Головний трюк, який розв'язує проблему

Кулінари радять перед смаженням ретельно кілька разів промити нарізану картоплю у холодній воді. Це допомагає змити зайвий крохмаль із поверхні.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Після промивання картоплю обов’язково потрібно добре обсушити паперовим рушником, щоб зникла зайва волога.