Через високий вміст вологи її непросто правильно посмажити.

Молода картопля має ніжну текстуру та тонку шкірку, однак саме через високий вміст вологи її непросто правильно посмажити. Часто вона розвалюється, пригорає або не отримує рум’яну скоринку. УНІАН розповідає, як правильно смажити молоду картоплю.

Як готувати молоду картоплю?

Обирайте дрібну картоплю та добре промийте від бруду та пилу. Перекладіть її в пакет, всипте трохи крупної солі та потрусіть пакет, очищаючи картоплю від шкірки.

Після цього картоплю знову промийте та обсушіть серветками або паперовими рушниками. Налийте олію на сковорідку приблизно на один сантиметр. Картоплю викладіть в один шар і смажте на максимальному вогні близько 5 хвилин. Важливо не забувати перевертати бульби.

Пізніше зробіть мінімальний вогонь, накрийте сковорідку кришкою і готуйте ще 15 або 20 хвилин.

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У цей час ви можете дрібно нарізати зелень і часник. Готову картоплю приправте, додайте туди часник, вимкніть плиту та залиште її під кришкою ще на кілька хвилин, так вона просочиться пікантним смаком та ароматом.