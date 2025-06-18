Навіщо замочувати молоду картоплю перед приготуванням: незвичний лайфхак
Найважче у приготуванні молодої картоплі – очищення
Молода картопля – улюблений гарнір сезону, але її очищення часто забирає чимало часу. Щоб полегшити цей процес, кулінари радять перед варінням замочити картоплю у воді. «24 канал» розповідає, для чого це робити та як правильно замочити молоду картоплю.
Навіщо замочувати молоду картоплю?
Найважче у приготуванні молодої картоплі – очищення. Тому замочування полегшує та пришвидшує процес очищення. Також цей метод допоможе видалити весь бруд та пісок.
Як правильно замочувати картоплю?
- Ретельно промийте картоплю під проточною водою.
- Залийте її холодною водою на 5-10 хвилин.
- Після змийте і почистіть у зручний спосіб.
Проте не потрібно замочувати молоду картоплю надто довго, інакше вона втратить частину поживних речовин.
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