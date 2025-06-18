Найважче у приготуванні молодої картоплі – очищення

Молода картопля – улюблений гарнір сезону, але її очищення часто забирає чимало часу. Щоб полегшити цей процес, кулінари радять перед варінням замочити картоплю у воді. «24 канал» розповідає, для чого це робити та як правильно замочити молоду картоплю.

Навіщо замочувати молоду картоплю?

Найважче у приготуванні молодої картоплі – очищення. Тому замочування полегшує та пришвидшує процес очищення. Також цей метод допоможе видалити весь бруд та пісок.

Як правильно замочувати картоплю?

Ретельно промийте картоплю під проточною водою. Залийте її холодною водою на 5-10 хвилин. Після змийте і почистіть у зручний спосіб.

Проте не потрібно замочувати молоду картоплю надто довго, інакше вона втратить частину поживних речовин.