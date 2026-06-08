Це не означає, що продукт зіпсувався, однак вигляд стає менш привабливим

Очищена молода та стара картопля дуже швидко змінює колір і може ставати сіруватою вже через кілька хвилин після контакту з повітрям. Це не означає, що продукт зіпсувався, однак вигляд стає менш привабливим. The Spruce Eats розповідає, як цьому запобігти.

Чому картопля темніє після очищення?

Картопля, як і яблука, груші, банани та персики, містить фермент, який під впливом кисню реагує, викликаючи зміну кольору на поверхні картоплі або фруктів. Шкірка картоплі та шкірка фруктів є природними бар'єрами, що запобігають потраплянню кисню до цього ферменту. Після їх видалення починається окиснення. Щоб запобігти цій реакції, фермент потрібно деактивувати за допомогою холоду, тепла або кислоти, або створити бар'єр, що не пропускає кисень.

Як запобігти потемнінню?

Існує кілька способів запобігти потемнінню картоплі. Усі вони базуються на одному або декількох з таких способів:

Зниження температури картоплі. Зниження кислотності (зниження pH) у картоплі. Обмеження доступу повітря до картоплі.

Щоб очищена молода картопля залишалася білою, залийте її холодною водою до того моменту, як будете готові її використовувати. Перед приготуванням злийте воду та просушіть картоплю перед приготуванням. Цей спосіб діє навіть протягом ночі, за умови, що картопля зберігається в холодильнику. Цей спосіб працює не тільки завдяки тому, що картопля залишається холодною, а й завдяки тому, що до неї не потрапляє повітря.

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Якщо ви хочете натерти молоду картоплю, і не хочете, щоб вона потемніла, додайте до неї трохи аскорбінової кислоти, яка є нічим іншим, як порошком вітаміну С. Щіпка подрібненої таблетки вітаміну С у невеликій кількості води чудово працює навіть після того, як картопля вже посіріла. Кислота знову поверне картоплі її білий колір, змінюючи pH, який є мірою кислотності. Окрім вітаміну С, можна використовувати оцет або лимонний сік, які є достатньо кислими, щоб досягти бажаного результату.

Також ви можете запакувати очищену або натерту картоплю у вакуумні пакети, щоб запобігти зміні кольору під впливом повітря.