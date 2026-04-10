Biopharma експортує свою продукцію до десятків країн

У Закарпатській області готують до запуску першу чергу одного з найбільших фармацевтичних заводів у Європі. Її планують відкрити у вересні 2026 року.

Йдеться про підприємство компанії Biopharma, яке належить бізнесмену Костянтину Єфименку. Про підготовку до запуску повідомила у фейсбук прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у п’ятницю, 10 квітня.

За її словами, на підприємстві створять 150 робочих місць, а виробництво забезпечить повний цикл переробки плазми крові в Україні. Наразі вже зведено виробничий корпус і склад для сировини, а також встановлено необхідне обладнання.

Biopharma вже інвестувала у будівництво 67 млн євро / Фото з фейсбуку Юлії Свириденко

У реалізацію проєкту компанія уже інвестувала 67 млн євро, а загальна вартість першої черги становить 75 млн євро. Юлія Свириденко додала, що Biopharma експортує свою продукцію до десятків країн та планує розширювати присутність на ринках Європи, Близького Сходу та Латинської Америки.

Прем’єрка також згадала, що півтора року тому відвідувала будівельний майданчик, і тоді на ньому були лише фундамент і бетонні опори.

Зауважимо, що компанія Biopharma є українським виробником фармацевтичних препаратів, що спеціалізується на ліках із плазми крові та імунобіологічних продуктах. Основні виробничі потужності компанії розташовані у Білій Церкві Київської області.

За даними YouControl, ключова юридична структура групи – ТОВ «Біофарма Плазма» – зареєстрована у 2013 році. Її статутний капітал становить 47,5 млн грн, а кінцевим бенефіціаром і керівником є бізнесмен Костянтин Єфименко.